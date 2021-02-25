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Экс-руководителей банка задержали за растрату более миллиарда рублей в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Экс-руководителей банка задержали за растрату более миллиарда рублей в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Двое экс-руководителей межрегионального коммерческого банка задержаны за растрату активов кредитной организации. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-центре МВД.

По предварительным данным, в 2016 году фигуранты организовали передачу прав собственности на принадлежащие банку здания и земельные участки подконтрольным структурам. Материальный ущерб составил более миллиарда рублей.

Сотрудники полиции провели свыше 40 обысков в офисных и жилых помещениях на территории Москвы и Республики Татарстан. В ходе следственных мероприятий были изъяты компьютерная техника и документация.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Задержанным уже предъявлено обвинение. По решению Тверского районного суда города Москвы они заключены под стражу.

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