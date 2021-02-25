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Певица Теона Контридзе рассказала, что лучше всего закаляет артиста
Фото: instagram/teonakontridze

Певица Теона Контридзе рассказала, что лучше всего закаляет артиста

Виктория Федотова

Звезды

Грузинская джазовая певица Теона Контридзе заявила, что участие талантливых артистов в конкурсах с точки зрения монетизации практически ничего им не дает, однако очень закаляют характер.

— Ты рано или поздно предстаешь перед публикой, тебе нужно выстроить свою программу, надо выбрать драматургию своей музыкальной жизни. На конкурсах наблюдается пик исполнителя. Конкурс — это всегда спорт. Ты показываешь физиологию, концентрацию и характер. В смысле закалки артиста, психики, интонации, конкурс дает фантастическую школу. Это очень нужная вещь для исполнителя, — отметила артистка в интервью журналистке Елене Ханге.

Контридзе отметила, что благодарна песенным шоу, в частности «Голосу», потому что они развили критическое мышление публики.

— Продать легенду, миф, ювелирный бренд продать сложнее, чем хлеб, ведь его не надо пиарить — это товар первой необходимости. То же самое в музыке. Монетизировать хот-дог проще, чем ресторан «Мишлен» в музыке, продюсеры ищут легкий путь, — ответила певица на вопрос о том, почему победители музыкальных конкурсов не появляются на телевидении.

Видео опубликовано на YouTube.

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