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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области 26-27 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области 26-27 февраля

Анастасия Волоснова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 26-27 февраля. Причиной стало появление гололедицы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Уточняется, что период предупреждения из-за ветра действует с 09:00 пятницы, 26 февраля, до 09:00 субботы, 27 февраля. В связи с гололедицей период «желтого» уровня опасности продлили до 12:00 воскресенья, 27 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичей предупреждали о ледяном дожде в четверг, 25 февраля. Температура воздуха в Москвеможет подняться до плюс 3 градусов.

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