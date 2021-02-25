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Михаил Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Михаил Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах

Кирилл Николаев

Общество

Российские регионы должны взвешенно подходить к снятию ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, несмотря на снижение числа выявленных случаев коронавируса в России, в регионах важно сохранять противоэпидемические мероприятия.

— Необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений, — цитирует Мурашко ТАСС.

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российские регионыкоронавирусМихаил Мурашко
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