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Число безработных в Москве за полгода сократилось почти на 70 процентов
Фото: vk / Сергей Собянин

Число безработных в Москве за полгода сократилось почти на 70 процентов

Анастасия Чанцева

Город

За полгода количество безработных в столице сократилось почти на 70 процентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сейчас работодатели на рынке труда стали более активны, многие сферы экономики, которые пострадали от кризиса, демонстрируют положительную динамику. Так, за последние полгода служба занятости трудоустроила около 74 тысяч человек, — рассказала Ракова.

По ее словам, служба занятости в столице создает все условия, чтобы человек нашел работу. В центрах не просто ищут работу, но и помогают повысить квалификацию, открыть собственное дело и зарегистрироваться в качестве самозанятого. Сейчас база вакансий службы занятости насчитывает 294 тысячи предложений.

По вопросам трудоустройства каждый житель города может обратиться в центры «Моя карьера» и «Моя работа», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр занятости «Моя работа» на Шаболовке.

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безработицатрудоустройство в столицеАнастасия Ракова
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