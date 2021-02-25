Москвичка отсудила семь миллионов рублей у посольства США за незаконное увольнение

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

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Мосгорсуд потребовал с посольства США около семи миллионов рублей за незаконное увольнение москвички. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Уточняется, что Юлия работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве, после чего ушла в декрет, а когда вернулась — ее уволили с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». При этом адвокат Юлии утверждает, что в трудовую книжку ничего не внесли, а также не заплатили за неиспользованный отпуск.

Мосгорсуд встал на сторону москвички и потребовал изменить формулировку увольнения, а также выплатить девушке 6 527 738 рублей за вынужденный прогул, 244 тысячи рублей за неиспользованный отпуск, 50 тысяч рублей за моральный вред и около 50 тысяч рублей в бюджет Москвы.

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