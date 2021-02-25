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Злоумышленник украл табачную продукцию почти на 92 тысячи рублей в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Злоумышленник украл табачную продукцию почти на 92 тысячи рублей в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Мироновская улица, 18 Карта всех событий

Неизвестный украл табачную продукцию из столичного супермаркета на сумму около 92 тысяч рублей. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что магазин располагается по адресу улица Мироновская, дом 18.

По данному факту проводится проверка.

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