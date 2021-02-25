Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Московские врачи провели больше миллиона телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в домашних условиях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также мэр рассказал, что консультации проводились и для участников пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.

— Центр телемедицины работает с весны прошлого года. Около 200 врачей круглосуточно консультируют пациентов. Благодаря этому снижается нагрузка на больницы, поликлиники и можно постоянно наблюдать за состоянием заболевших, — рассказал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Вся важная информация собирается в электронной медкарте пациента. Более того, он сам может вносить в неё показания температуры, давления и другие важные параметры. pic.twitter.com/KzHFaF82la — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 25, 2021

Он уточнил, что вся важная информация собирается в электронной медицинской карте пациента. Пациент может самостоятельно вносить в нее показатели температуры тела, давления и другие параметры.

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