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Московские врачи провели больше миллиона телемедицинских консультаций
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Московские врачи провели больше миллиона телемедицинских консультаций

Анастасия Чанцева

Город

Московские врачи провели больше миллиона телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в домашних условиях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также мэр рассказал, что консультации проводились и для участников пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.

— Центр телемедицины работает с весны прошлого года. Около 200 врачей круглосуточно консультируют пациентов. Благодаря этому снижается нагрузка на больницы, поликлиники и можно постоянно наблюдать за состоянием заболевших, — рассказал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что вся важная информация собирается в электронной медицинской карте пациента. Пациент может самостоятельно вносить в нее показатели температуры тела, давления и другие параметры.

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врачиСергей Собянинэлектронная медицинская карта
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