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Скончался художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков
Фото: ITAR-TASS

Скончался художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

Никита Абрамов

Общество

Художник-постановщик мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков скончался в возрасте 86 лет. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

— Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова, — цитирует Капкова ТАСС.

По словам шеф-редактора «Союзмультфильма», причиной смерти художника-постановщика стала коронавирусная инфекция.

Владимир Зуйков принял участие в создании более 30 анимационных картин. Среди них находятся трилогия про Винни-Пуха, «Фильм, фильм, фильм», «Икар и мудрецы», а также «Халиф-аист».

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