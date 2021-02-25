Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 1,62 копейки и составил 73,69 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 52 013 сделок на сумму 237,94 миллиарда рублей.

Курс евро увеличился на 47,63 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,99 рубля. Всего на ЕТС было заключено 5813 сделок на сумму 22,65 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Стоимость биткоина опустилась более чем на 10 процентов