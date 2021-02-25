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Суд Ниццы частично удовлетворил требование России о возвращении церковных земель. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил помощник по юридическим вопросам посла России во Франции Екатерина Копылова.

По ее словам, суд признал за Россией право собственности на три земельных участка вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре Ниццы. В то же время суд сохранил право собственности за ассоциацией Ниццы ACOR на русскую церковь на улице Лоншан и православное кладбище Кокад на западе города. Россия рассмотрит возможность обжалования этого решения, сообщает ТАСС.

Свято-Николаевский собор сооружен в память старшего сына Александра II великого князя Николая Александровича, который умер в Ницце после тяжелой болезни в апреле 1865 года. Здание построено на месте бывшей виллы Бермон, где прошли последние дни жизни 21-летнего великого князя.

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