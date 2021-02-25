Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суд Ниццы частично удовлетворил требование России о возвращении церковных земель
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Суд Ниццы частично удовлетворил требование России о возвращении церковных земель

Кирилл Николаев

Религия

Суд Ниццы частично удовлетворил требование России о возвращении церковных земель. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил помощник по юридическим вопросам посла России во Франции Екатерина Копылова.

По ее словам, суд признал за Россией право собственности на три земельных участка вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре Ниццы. В то же время суд сохранил право собственности за ассоциацией Ниццы ACOR на русскую церковь на улице Лоншан и православное кладбище Кокад на западе города. Россия рассмотрит возможность обжалования этого решения, сообщает ТАСС.

Свято-Николаевский собор сооружен в память старшего сына Александра II великого князя Николая Александровича, который умер в Ницце после тяжелой болезни в апреле 1865 года. Здание построено на месте бывшей виллы Бермон, где прошли последние дни жизни 21-летнего великого князя.

Читайте также: Власти Москвы рассказали о ходе строительства храма в Митине

храмРоссиясуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте