РАО: Доходы от использования онлайн-музыки выросли на 40 процентов

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Доход от использования онлайн-музыки за 2020 год вырос на 40 процентов, тогда как сборы от концертов вживую сократились в три раза. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал председатель правления Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев.

— В России существенно, по сравнению с мировым рынком, выросла онлайн-дистрибуция. Это связано было с ростом стриминга и с тем, что люди, находясь в изоляции, хотели потреблять контент — слушать музыку и смотреть видео. И поэтому активность в данном сегменте выросла. Если брать в абсолютных величинах, то в 2020 году доход компаний от использования музыки в онлайне вырос в среднем процентов на 40, — рассказал Дмитриев во время интернет-дискуссии, которая посвящена перспективам развития культурных индустрий в стране и мире после пандемии.

Дмитриев отметил, что ситуация с концертами и индустрией шоу-бизнеса в 2020 году оказалась довольно плачевной. По его словам, именно авторы оказались самой уязвимой частью развлекательной индустрии.

В связи с ограничительными мерами в прошлом году сократилось количество выступлений артистов в общественных местах, что повлекло за собой сокращение вознаграждений почти в три раза, сообщает РИА Новости.

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