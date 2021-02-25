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Сотрудники российского посольства в КНДР вернулись на родину на дрезине
Фото: МИД России

Сотрудники российского посольства в КНДР вернулись на родину на дрезине

Кирилл Николаев

Общество

Восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей вернулись на родину. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили на странице МИД России в социальной сети «ВКонтакте».

Пассажирское сообщение между Россией и КНДР прекращено уже больше года. Сотрудникам посольства и членам их семей пришлось долго добираться домой. Сначала они ехали 32 часа на поезде, затем два часа добирались на автобусе до границы. Позднее им предстоял пеший переход на российскую сторону. Для этого сотрудники посольства и члены их семей заблаговременно изготовили тележку, поставили ее на рельсы, разместили на ней вещи, усадили детей и отправились в путь.

На российской погранстанции Хасан граждан РФ встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке. Позднее их довезли на автобусе в аэропорт Владивостока.

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