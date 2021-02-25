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COVID-19 выявили у двух львов и самца гориллы в пражском зоопарке
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

COVID-19 выявили у двух львов и самца гориллы в пражском зоопарке

Никита Абрамов

В мире

В зоопарке Праги обнаружили COVID-19 у двух львов по кличкам Джамван и Сухи, а также у 30-летнего самца гориллы Рихарда. Предположительно, животные заразились инфекцией от сотрудников учреждения. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек.

Заболевание выявилось в результате тестирования образцов кала.

— Признаки заболевания проявляются пока у львов небольшой простудой и покашливанием, а у Рихарда — отсутствием аппетита и усталостью. Практически подтверждено, что, как ранее это произошло в Bronx Zoo или San Diego Zoo, и наши животные были заражены от позитивных COVID-сотрудников, несмотря на всю осторожность и принятые меры, — цитирует Бобека РИА Новости.

Директор учреждения сообщил, что постепенно будет проходить тестирование остальных питомцев зоопарка. Также проведут специальный генетический анализ для определения конкретного типа коронавируса, которым заболели животные.

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