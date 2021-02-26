Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Филимонковское, Киевское шоссе, 31-й километр Карта всех событий

Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на участке Киевского шоссе. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Столкновение произошло на 31-м километре автотрассы по направлению в область, на стоянке для грузового транспорта. Отмечается, что обе машины не были загружены.

При дорожно-транспортном происшествии в автомобиле зажало одного человека. Позднее его удалось деблокировать. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Читайте также: Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе