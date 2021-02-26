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Новый сезон проекта «Москвичи» появился на платформе #Москвастобой
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Новый сезон проекта «Москвичи» появился на платформе #Москвастобой

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Красная площадьКарта всех событий

На платформе #Москвастобой опубликовали новый сезон проекта «Москвичи», в котором поучаствовали обычные горожане, в том числе гид, школьница, преподаватель по вокалу, профессиональный гонщик, юрист, библиотекарь.

Видеоролики финалистов второго сезона появились на сайте.

Так, путешественник, гид и тревел-эксперт Дмитрий Эскин родился в столице. Он рассказал, что Москва для него — город с историей, в котором можно встретить символы разного времени.

Певица и преподаватель вокала Ксения Миляева отметила, что у нее есть любимые места в городе, куда она возвращается снова и снова. Среди них Екатерининский парк, Театр Российской армии и деловой центр «Москва-Сити».

А эксперт в сфере здорового образа жизни Светлана Гребенева считает Москву идеальным городом для занятий спортом. Другая участница проекта — Валерия Белозерская — работает в «Москвариуме» и очень любит пешие прогулки.

Самой маленькой героине семь лет. Лиза Воинова воспринимает столицу как большой разноцветный комикс, больше всего ей по душе Красная площадь, Пушкинский музей и храм Христа Спасителя, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Жителей столицы пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву»

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