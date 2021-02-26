Столичные школьники и студенты колледжей поучаствуют в гонке радиоуправляемых машин

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

В столице 27 февраля на ВДНХ пройдет московский этап чемпионата радиоуправляемых автомобилей «Первый элемент». В соревнованиях будут участвовать 14 команд из школ, колледжей и детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».

На специально подготовленной трассе игроки в возрасте от 14 до 18 лет испытают в действии модели радиоуправляемых автомобилей на топливных элементах.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в 2021 году к конкурсу впервые присоединились учащиеся московских образовательных учреждений.

— Подобные соревнования очень важны, так как они позволяют привлечь внимание молодежи к энергетической отрасли и вызвать их интерес к процессу создания инновационных инженерных систем, — цитирует руководителя ведомства официальный портал мэра столицы.

В состав каждой из 14 команд вошли два пилота, механик, инженер и дизайнер. Все участники прошли двухмесячную интенсивную подготовку, в рамках которой получили больше знаний о водородной энергетике. За этот период они изучили принцип работы водородного топливного элемента, разработали стратегию использования гибридной системы, а также отработали навыки вождения на специальной трассе в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

Посмотреть прямую трансляцию мероприятия можно на официальном YouTube-канале фонда «Росконгресс» и на страницах международного форума «Российская энергетическая неделя» в соцсетях «Фейсбук» и «Инстаграм».

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