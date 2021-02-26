Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные школьники и студенты колледжей поучаствуют в гонке радиоуправляемых машин
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Столичные школьники и студенты колледжей поучаствуют в гонке радиоуправляемых машин

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

В столице 27 февраля на ВДНХ пройдет московский этап чемпионата радиоуправляемых автомобилей «Первый элемент». В соревнованиях будут участвовать 14 команд из школ, колледжей и детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».

На специально подготовленной трассе игроки в возрасте от 14 до 18 лет испытают в действии модели радиоуправляемых автомобилей на топливных элементах.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в 2021 году к конкурсу впервые присоединились учащиеся московских образовательных учреждений.

— Подобные соревнования очень важны, так как они позволяют привлечь внимание молодежи к энергетической отрасли и вызвать их интерес к процессу создания инновационных инженерных систем, — цитирует руководителя ведомства официальный портал мэра столицы.

В состав каждой из 14 команд вошли два пилота, механик, инженер и дизайнер. Все участники прошли двухмесячную интенсивную подготовку, в рамках которой получили больше знаний о водородной энергетике. За этот период они изучили принцип работы водородного топливного элемента, разработали стратегию использования гибридной системы, а также отработали навыки вождения на специальной трассе в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

Посмотреть прямую трансляцию мероприятия можно на официальном YouTube-канале фонда «Росконгресс» и на страницах международного форума «Российская энергетическая неделя» в соцсетях «Фейсбук» и «Инстаграм».

Читайте также: Столичных школьников пригласили на онлайн-лекцию проекта «Транспортные субботы»

школьникиМосквасоревнования
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте