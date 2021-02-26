Социальную инфраструктуру обновят в столичном районе Перово по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

В столичном районе Перово обновят социальную инфраструктуру. Так, будут построены детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, для кварталов реновации района разработали три проекта планировки территорий.

— Согласно им запланировано строительство семи детских садов на 1400 детей, четырех общеобразовательных школ с суммарным количеством 1150 мест, детской поликлиники на 320 посещений в смену, объекта здравоохранения и двух физкультурно-оздоровительных комплексов, — уточнил Левкин.

Руководитель ведомства отметил, что это обеспечит объектами социальной сферы не только участников программы реновации, но и всех жителей района. Кроме того, он рассказал, что до 2024 года город предоставит новое жилье пяти тысячам жителей, которые проживают в 29 домах.

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