Социальную инфраструктуру обновят в столичном районе Перово по программе реновации
В столичном районе Перово обновят социальную инфраструктуру. Так, будут построены детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, для кварталов реновации района разработали три проекта планировки территорий.
— Согласно им запланировано строительство семи детских садов на 1400 детей, четырех общеобразовательных школ с суммарным количеством 1150 мест, детской поликлиники на 320 посещений в смену, объекта здравоохранения и двух физкультурно-оздоровительных комплексов, — уточнил Левкин.
Руководитель ведомства отметил, что это обеспечит объектами социальной сферы не только участников программы реновации, но и всех жителей района. Кроме того, он рассказал, что до 2024 года город предоставит новое жилье пяти тысячам жителей, которые проживают в 29 домах.
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