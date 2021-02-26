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Актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов скончался на 73-м году жизни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов скончался на 73-м году жизни

Юлия Ямпольская

Общество

Актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов скончался на 73-м году жизни. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что артист был профессионалом своего дела и крайне энергичным человеком, а также замечательным мужем и отцом.

Сегодня 25.02.2021 умер Вячеслав Николаевич Голоднов.... Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего...

Опубликовано Ярославом Орляченко Четверг, 25 февраля 2021 г.

— Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это сильная потеря для всех, — написал актер.

Вячеслав Николаевич Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году он окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища. С 2005 года актер работал в Калужском драматическом театре. Известен по фильмам «Ворошиловский стрелок» (1999), «Шериф» (2010) и «Танкисты своих не бросают» (2013).

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