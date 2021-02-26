Горячая линия по поддержке промышленных предприятий появилась в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Новый канал для обращений представителей промышленных предприятий появился в столице. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, горячая линия позволит связаться со специалистами напрямую и задать вопросы, касающиеся эффективности работы производства. Он отметил, что центр поддержки экономики Москвы создали с середины марта 2020 года. Примерно за год на горячую линию поступило свыше 12 тысяч обращений.

— Около 80 процентов предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли свое отражение в пяти антикризисных пакетах. Для поддержки промышленного сектора мы создали новый канал связи, который позволит промышленным предприятиям столицы получить консультацию и помощь сотрудников Агентства промышленного развития, — цитирует Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Специалисты центра сформируют заявку и в течение дня свяжутся с предприятием, чтобы проработать запрос. Они смогут рассказать о мерах поддержки, которые действуют на территории столицы.

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