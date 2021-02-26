Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала зимы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ночь на 26 февраля в столице стала самой теплой с начала зимы. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в пятницу.

По данным синоптиков, 25 февраля в городе появился поток теплого воздуха, температура начала расти. Максимум был зафиксирован на отметке 2,1 градуса.

— Ночью 26 февраля температура продолжала расти и к утру превысила плюс четыре градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму, — уточнили в сообщении.

На портале отметили, что прежней самой теплой за зиму в Москве считалась ночь на 25 января. Тогда температура поднялась до плюс 3,8 градуса.

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