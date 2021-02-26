Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала зимы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала зимы

Виктория Родимкина

Город

Ночь на 26 февраля в столице стала самой теплой с начала зимы. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в пятницу.

По данным синоптиков, 25 февраля в городе появился поток теплого воздуха, температура начала расти. Максимум был зафиксирован на отметке 2,1 градуса.

— Ночью 26 февраля температура продолжала расти и к утру превысила плюс четыре градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму, — уточнили в сообщении.

На портале отметили, что прежней самой теплой за зиму в Москве считалась ночь на 25 января. Тогда температура поднялась до плюс 3,8 градуса.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы и ветра

погода в Москвепрогноз погодыоттепель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте