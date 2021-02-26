«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы и ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в пятницу, 26 февраля.

— Желтый — погода потенциально опасна, — отметили в сообщении.

Предупреждение о ветре будет действовать в городе с 9:00 26 февраля до 9:00 27 февраля. По данным синоптиков, порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Предупреждение о гололедице действует в Москве до 22:00 26 февраля.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в последние выходные зимы.

Читайте также: Рекордно теплая погода ожидается в Москве в пятницу