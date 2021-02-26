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Посвященный динозаврам фестиваль стартует в «Москвариуме» с 1 марта
Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Посвященный динозаврам фестиваль стартует в «Москвариуме» с 1 марта

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с23 Карта всех событий

Научно-развлекательный фестиваль, который будет посвящен динозаврам, пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ в период с 1 по 8 марта. Каждый день с 11:00 до 18:00 горожане смогут посетить творческие мастер-классы по созданию поделок, сделать аквагрим, фотографии на фоне трехметровой челюсти мегалодона, а также сыграть в настольные игры.

Специально к мероприятию ихтиологи «Москвариума» приготовили новую лекцию для детей и взрослых «Древние обитатели океана» — специалисты расскажут о животных, которых принято считать живыми ископаемыми. Она будет проходить с 1 по 5 марта с 16:00 до 16:45 ежедневно, с 6 по 8 марта — с 11:30 до 12:15 и с 17:00 до 17:45 ежедневно.

В день открытия фестиваля и в выходные горожан ждет научное шоу на тему палеонтологии и археологии. Кроме того, в эти дни состоится игровая анимационная программа «Загадки юрского периода».

В период с 6 по 8 марта для детей будет организован диноквест. Участникам предстоит спрятаться от разъяренного паразауролофа, спасти гнездо с будущим потомством тираннозавра, а также устроить раскопки и найти останки древних рептилий, передает официальный портал мэра Москвы.

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