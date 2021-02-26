Автомобиль загорелся на востоке Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к25 Карта всех событий

На востоке Москвы загорелся автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, по адресу Волгоградский проспект дом 32, корпус 25. Площадь пожара составила один квадратный метр. Возгорание произошло в моторном отсеке легкового автомобиля.

В результате пожара никто не пострадал.

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