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Автомобиль загорелся на востоке Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Автомобиль загорелся на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к25 Карта всех событий

На востоке Москвы загорелся автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, по адресу Волгоградский проспект дом 32, корпус 25. Площадь пожара составила один квадратный метр. Возгорание произошло в моторном отсеке легкового автомобиля.

В результате пожара никто не пострадал.

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