Движение на востоке Москвы восстановлено после перекрытия из-за возгорания грузовика
23, 2-я улица Машиностроения, Москва, Россия Карта всех событий
На востоке Москвы восстановили движение после перекрытия дороги из-за возгорания грузовика. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, на 2-й улице Машиностроения у дома 32, корпус 7. На дороге загорелся грузовой автомобиль. Движение транспорта в сторону Шарикоподшипниковской улицы было перекрыто.
В настоящее время проезд автомобилей по участку восстановлен.
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