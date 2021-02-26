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Движение на востоке Москвы восстановлено после перекрытия из-за возгорания грузовика
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Движение на востоке Москвы восстановлено после перекрытия из-за возгорания грузовика

Анастасия Волоснова

Происшествия
23, 2-я улица Машиностроения, Москва, Россия Карта всех событий

На востоке Москвы восстановили движение после перекрытия дороги из-за возгорания грузовика. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, на 2-й улице Машиностроения у дома 32, корпус 7. На дороге загорелся грузовой автомобиль. Движение транспорта в сторону Шарикоподшипниковской улицы было перекрыто.

В настоящее время проезд автомобилей по участку восстановлен.

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