Четверть миллиона москвичей поучаствовали в голосовании за памятник на Лубянке за сутки

Фото: moscow-live

Около 250 тысяч москвичей поучаствовали в голосовании об установке памятника на Лубянской площади за первые 24 часа опроса. Данные опубликованы на сайте проекта «Активный гражданин».

Так, жители столицы решают, кому поставить памятник на Лубянке — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. За великого полководца на 10:00 26 февраля проголосовали 52 процента респондентов. Через сутки после начала в голосовании поучаствовали 248 686 человек.

В голосовании на сайте «Вечерней Москвы» к настоящему времени приняли участие более 6 тысяч человек. На момент публикации новости среди проголосовавших 56 процентов выступают за установку памятника Александру Невскому, 44 процентов — за памятник Феликсу Дзержинскому.

Голосование завершится 5 марта.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Колонка обозревателя «ВМ» Протоиерея Анатолия Варнавского:

Разговоры о необходимости возвращения скульптурной доминанты на Лубянскую площадь ведутся не первое десятилетия. 25 февраля был сделан важный шаг в этом направлении: на столичной онлайн-площадке «Активный гражданин» началось голосование — москвичам предложили выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским (далее...).

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