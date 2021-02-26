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Шубу за 300 тысяч рублей украли у москвички в караоке
Фото: exp.mos.ru

Шубу за 300 тысяч рублей украли у москвички в караоке

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Таганская площадь, 12 Карта всех событий

У москвички украли шубу за 300 тысяч рублей в караоке в центре столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 20 февраля в караоке по адресу Таганская площадь, дом 12. Потерпевшая положила на диван свою норковую шубу и пошла отдыхать. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу вещи.

Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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