Шубу за 300 тысяч рублей украли у москвички в караоке

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Россия, Москва, Таганская площадь, 12 Карта всех событий

У москвички украли шубу за 300 тысяч рублей в караоке в центре столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 20 февраля в караоке по адресу Таганская площадь, дом 12. Потерпевшая положила на диван свою норковую шубу и пошла отдыхать. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу вещи.

Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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