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Почти 19 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 19 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Елена Фролова

Здоровье

Жители Санкт-Петербурга сдали 18 953 теста на новую коронавирусную инфекцию за сутки с 25 февраля. Накануне они проверились на COVID-19 на семь тысяч раз меньше. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Вместе с этим горожане часто звонили в единую региональную информационно-справочную службу, чтобы разъяснить имеющиеся у них вопросы по поводу коронавируса. На номер 122 за прошедшие 24 часа поступило 4382 вызова.

Уточняется, что, несмотря на снижение числа заболеваемости новой инфекцией, в Северной столице продолжают работать волонтеры. К акции #мывместе присоединилось почти полторы тысячи добровольцев, из которых прошли обучение и получили аккредитацию 1140 граждан.

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