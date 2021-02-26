Тренинги по эффективному трудоустройству пройдут в столичном центре «Моя карьера»

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В марте 2021 года москвичей пригласили посетить новые тренинги, которые пройдут в центре «Моя карьера». Горожане смогут узнать необходимую информацию о трудоустройстве, найти в себе силы и вдохновение на перемены в карьере.

По словам директора центра занятости Ирины Швец, многие хотят найти работу быстро, однако большинство не могут из-за того, что не знаю, с чего начать.

— Мы приглашаем москвичей на очные занятия, где наши эксперты помогут получить недостающие знания. Не теряя времени, все желающие смогут узнать, как сделать процесс поиска работы результативным, а те, кто задумывается об открытии самозанятости, смогут почерпнуть для себя много полезной информации, — цитирует директора центра «Моя карьера» официальный сайт мэра Москвы.

На первом в 2021 году очном марафоне «Хочу работать» горожане смогут узнать об успешном трудоустройстве. Программа будет состоять из шести этапов, каждый из них посвятят отдельной теме.

Те, кто уже не раз сталкивался с трудностями при поиске работы, научатся правильно составлять резюме и представлять свои достижения в выгодном свете. Вместе с тренерами они разберут типичные ошибки в общении с работодателем. Марафон стартует 9 марта.

Кроме того, разобраться в своих целях, настроиться на успех и правильно расставить приоритеты можно на занятии «Самомотивация», которое пройдет 19 марта. Также специалисты расскажут о подводных камнях, возникающих во время беседы с потенциальным начальником 23 марта.

Для тех, кто работает над собственным проектом, запланирован тренинг «Я лидер-предприниматель». Он окажется полезным всем, кто хочет найти новые ресурсы и вдохновение на эффективную работу с командой. Занятие состоится 10 марта.

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