Пачку патронов и 1,5 миллиона рублей украли из квартиры на западе Москвы
Россия, Москва, Береговой проездКарта всех событий
Злоумышленники украли из квартиры на западе Москвы патроны, ювелирные украшения и 1,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в период отсутствия хозяйки квартиры в доме. Неизвестные вскрыли дверь в квартиру потерпевшей и выкрали подвески, кольца с драгоценными камнями и 1,5 миллиона рублей. Помимо этого, злоумышленники прихватили с собой пять коробок патронов «Сайга».
Уточняется, что инцидент произошел в Береговом проезде. По данному факту проводится проверка.
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