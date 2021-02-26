Пачку патронов и 1,5 миллиона рублей украли из квартиры на западе Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Береговой проезд Карта всех событий

Злоумышленники украли из квартиры на западе Москвы патроны, ювелирные украшения и 1,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в период отсутствия хозяйки квартиры в доме. Неизвестные вскрыли дверь в квартиру потерпевшей и выкрали подвески, кольца с драгоценными камнями и 1,5 миллиона рублей. Помимо этого, злоумышленники прихватили с собой пять коробок патронов «Сайга».

Уточняется, что инцидент произошел в Береговом проезде. По данному факту проводится проверка.

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