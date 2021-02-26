Врач Виктор Лунев рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать кошмары

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Стресс, переедание и некоторые болезни могут стать причиной регулярных кошмарных снов. Об этом рассказал врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев.

Так, причиной неприятных снов может стать язва желудка, так как это воспаление, которое вызывает определенный болевой синдром, из-за чего организм испытывает стресс и возбуждает негативные сновидения. Помимо этого, синдром беспокойных ног часто мешает отдыхать. Он проявляется в виде боли и мурашек в ногах, из-за чего хочется шевелить конечностями. Нарушить сон может применение антидепрессантов и, конечно же, стресс.

По словам врача, употребление тяжелой пищи вечером перед сном является основной причиной неприятных сновидений. Он отметил, что пищеварительная система должна отдыхать во время сна.

— А мы заставляем ее работать и переваривать пищу. Это стимулирует импульсы, поступающие в кору головного мозга, что в целом повышает его активность. Это и может спровоцировать появление кошмаров, — объяснил врач.

Он посоветовал не есть за три–четыре часа до сна, особенно тяжелую пищу. Также спровоцировать кошмары может обычный храп. Из-за недостатка кислорода у организма начинается стресс. В результате увеличивается мозговая активность и нарушается чередование фаз сна, сообщает «Москва 24».

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