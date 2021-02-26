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Исследователи назвали окончательную версию гибели динозавров
Динозавр / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Исследователи назвали окончательную версию гибели динозавров

Ксения Монахова

Наука

Ученые Техасского университета в Остине назвали окончательную причину гибели динозавров. Оказалось, что они вымерли из-за голода, следствием которого стало падение астероида на Землю около 66 миллионов лет назад, сообщается на сайте университета.

Исследователи провели анализ образцов из кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан и в Мексиканском заливе. В результате чего была обнаружена астероидная пыль, что стало подтверждением основной гипотезы. По словам ученых, эта версия станет окончательной.

Такая же гипотеза о гибели динозавров была в научной сфере еще с 1980-х годов. Именно тогда астероидная пыль была обнаружена в геологическом слое, на который приходится вымирание этих животных. Происхождением этой пыли является элемент иридий. Он редко встречается в коре Земли, однако часто — в некоторых видах астероидов.

В процессе исследования ученые нашли похожий всплеск в части скалы, которую извлекли из кратера. После чего эксперты смогли установить дату происхождения пыли. Оказалось, что она циркулировала в атмосфере Земли примерно два десятилетия. Почти только же времени происходило вымирание динозавров. Удар астероида выкинул серу из горных пород в атмосферу, из-за чего возникли кислотные дожди и пожары.

На основе этих данных специалисты пришли к выводу, что вымирание динозавров и других живых организмов спровоцировал именно голод. Он начался из-за того, что флора после удара астероида не могла расти и восполняться, соответственно, и снабжать пищей травоядных.

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