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«Булыжники сидят в почках»: врач назвал две главные причины мочекаменной болезни
Фото: pixabay.com

«Булыжники сидят в почках»: врач назвал две главные причины мочекаменной болезни

Виктория Федотова

Здоровье

Уролог Александр Дзидзария назвал две главные причины мочекаменной болезни. По его словам, проблемы могут быть с паращитовидной железой и водным балансом, но в основе этой болезни лежат обменные нарушения и проблемы с водным обменом.

— Два человека ко мне придут. У одного есть камни в почках, у другого их не было и никогда не будет. Тот, у кого есть камни, пьет, сколько нужно, правильно питается, у него нет наследственного фактора, но каждые две–три недели камни отходят, булыжники сидят в почках, мы убираем, а они снова появляются. Второй делает все, что только можно, чтобы эти камни у него появились. Принимает лекарства, мало пьет, мало двигается, у него ничего нет, — отметил врач.

По словам Дзидзарии, если человек пьет достаточное количество воды, камни вымываются на этапе микрочастиц, и не появляется субстрата для появления камней.

— Одну минеральную воду точно пить не стоит, лучше пить обычную чистую воду, — подытожил медик.

Видео интервью опубликовано на YouTube.

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