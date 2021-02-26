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Санкт-Петербург не испытывает проблем с поставками вакцины от коронавируса
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Санкт-Петербург не испытывает проблем с поставками вакцины от коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Перебоев с поставками вакцины от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге нет. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщают «Невские новости».

Глава Северной столицы отметил важность вакцинации, которая необходима, чтобы справиться с пандемией.

— COVID-19 пока никуда не ушел. Сейчас наша главная задача — сформировать коллективный иммунитет за счет массовой вакцинации, — объяснил Александр Беглов.

Для горожан на территории Санкт-Петербурга работают 128 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, а также пять выездных прививочных бригад. Первую прививку уже сделали свыше 200 тысяч жителей Северной столицы, а вторую — почти 70 тысяч.

Кроме того, дополнительные пункты вакцинации заработали в торговых центрах. В ближайшие выходные к ним добавятся еще пять. Прививочный пункт также работает в Михайловском театре.

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вакцинаСанкт-ПетербургАлександр Беглов
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