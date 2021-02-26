Почти четыре миллиона человек привились от коронавируса в России

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

В России от коронавируса привились почти четыре миллиона человек. Об этом рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в пятницу, 26 февраля.

— Прививки получили почти четыре миллиона человек, — сказал он.

Николай Брико уточнил, что в стране есть выраженная тенденция к снижению числа новых случаев коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила ситуацию с коронавирусом в России и мире. По ее словам, РФ демонстрирует хороший результат в борьбе с инфекцией.

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