За сутки в России выявили 11 086 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 26 февраля.
Новые случаи коронавируса зафиксированы в 85 регионах. Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России полностью вылечились от коронавируса 15 722 пациента, скончались 428 человек.
Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 1336, 947 и 502 соответственно. Регионами с наименьшим числом выявленных случаев COVID-19 стали Республика Тыва, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там зафиксировали от двух до трех случаев инфекции.
В РФ за все время выявили 4 223 186 случаев COVID-19. Умерло от инфекции 85 304 пациента, вылечились 3 783 386 человек.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Около 600 тысяч москвичей привились от коронавируса