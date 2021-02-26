За сутки в России выявили 11 086 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 26 февраля.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в 85 регионах. Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За сутки в России полностью вылечились от коронавируса 15 722 пациента, скончались 428 человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 1336, 947 и 502 соответственно. Регионами с наименьшим числом выявленных случаев COVID-19 стали Республика Тыва, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там зафиксировали от двух до трех случаев инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В РФ за все время выявили 4 223 186 случаев COVID-19. Умерло от инфекции 85 304 пациента, вылечились 3 783 386 человек.

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