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Около 600 тысяч москвичей привились от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 600 тысяч москвичей привились от коронавируса

Виктория Родимкина

Город

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли почти 600 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы в пятницу, 26 февраля.

Уточняется, что в городе на данный момент достаточное число коек для пациентов с COVID-19.

— Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с коронавирусом накоплен огромный опыт, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет выводить из работы профильные стационары.

Медицинские работники уходят в отпуска в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым руководителем медицинской организации, добавили в Депздраве.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 1336 новых случаев коронавируса. За все время в столице зафиксировали 974 914 случаев COVID-19.

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