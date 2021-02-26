Каждый четвертый россиянин выразил готовность вакцинироваться от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше четверти россиян, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, выразили готовность пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Как уточняют авторы исследования, каждый десятый россиянин заявил об однозначном решении сделать прививку от COVID-19, еще 19 процентов скорее готовы это сделать, чем нет.

Среди мужчин готовы привиться 32 процента, среди женщин — каждая четвертая. Самую высокую готовность к вакцинации демонстрируют при этом россияне старше 45 лет – 39 процентов.

Еще 30 процентов респондентов заявили, что скорее не готовы к вакцинации, 41 процент однозначно не хотят делать прививку.

При этом 14 процентов участников опроса пояснили, что ожидают более детальных исследований вакцин, восьми процентам требуются гарантии безопасности и эффективности препарата, два процента ждут появления новых разработок, а один процент сделает прививку, если это потребуется для выезда за рубеж, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов отметил большой интерес к вакцине «Спутник V» в мире. По его словам, страх перед вакцинацией препаратом «Спутник V» в целом остался в прошлом.

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