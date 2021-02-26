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В Москве за сутки выявили 1336 случаев коронавируса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 1336 случаев коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за сутки выявили 1336 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее число случаев увеличилось до 974 914.

В России за последние 24 часа выявили 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в стране полностью вылечились 15 722 человека.

Ранее медики рассказали об угрозе проблем со зрением после коронавируса.

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