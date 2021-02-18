Биолог оценил заявление ученых, что COVID-19 может поражать разные органы человека

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Доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что сведения, предоставляемые различными источниками, позволяют предположить, что COVID-19 может поражать разные органы человека. Об этом сообщило ФАН.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ об одном из последних исследований британских ученых. Речь идет об их заявлении о том, что коронавирусная инфекция стала причиной появления травм сердечной мышцы у людей, перенесших новое заболевание. К такому выводу они пришли, изучив данные 148 пациентов.

— С ходу исключить вероятность этого не могу, потому что вирус весьма коварный. По некоторым сведениям, которые сейчас доступны, эта инфекция может поражать многие органы. 150 человек — это небольшая выборка, — отметил Алексей Аграновский.

По его словам, к таким сообщениям нужно относиться с осторожностью. Выводы лучше делать на основе «солидной статистики». По мнению биолога, нарушения сердечной мышцы могут возникать и по другим причинам.

— На сердце может подействовать и грипп, а позже привести к осложнениям. Такое влияние может оказать и другая вирусная инфекция, в том числе невирусная. Но отраженный эффект не означает, что причиной стал именно коронавирус, — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что в исследовании британских ученых есть один важный изъян: невозможно сказать, попадает ли коронавирусная инфекция в сердечную мышцу, портя там что-то, или она «действует за счет поражения легких». Поэтому, по мнению биолога, нужно брать больше выборки, рассматривать ход каждого заболевания и смотреть на итоговые показания.

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