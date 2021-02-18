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Названа дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Названа дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Третью российскую вакцину от коронавирусной инфекции, которая была создана в Центре имени Чумакова, хотят зарегистрировать 20 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 18 февраля.

Препарат «КовиВак» был создан на основе целого инактивированного коронавируса. При введении вакцины организм распознает антигенный состав вируса, «запоминает» его и в будущем готов к его проявлениям.

Ранее биолог рассказал о дополнительном преимуществе вакцины «КовиВак».

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вакцинавакцинациякоронавирус
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