Названа дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Третью российскую вакцину от коронавирусной инфекции, которая была создана в Центре имени Чумакова, хотят зарегистрировать 20 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 18 февраля.

Препарат «КовиВак» был создан на основе целого инактивированного коронавируса. При введении вакцины организм распознает антигенный состав вируса, «запоминает» его и в будущем готов к его проявлениям.

Ранее биолог рассказал о дополнительном преимуществе вакцины «КовиВак».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин: Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» запланирован в феврале