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Медики рассказали об угрозе проблем со зрением после коронавируса
Фото: Камиль Айсин / Вечерняя Москва

Медики рассказали об угрозе проблем со зрением после коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Исследователи из лаборатории стволовых клеток и регенерации сетчатки глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу (Китай) установили, что коронавирусная инфекция может давать осложнения на зрение.

Как выяснили ученые, аэрозоли, инфицированные COVID-19, попадают на поверхность глаза и впоследствии могут оказаться в дыхательной системе через носослезные каналы. В качестве медиатора для проникновения вируса в клетки-хозяева выступает рецептор ACE2, который также экспрессируется в сетчатке.

Еще один рецептор, через который вирус проникает в глаза, — CD147. Возбудитель коронавируса способен связываться с ним на поверхности клеток. В глазах этот рецептор экспрессируется на поверхности палочко-колбочковых клеток.

Авторы исследования отмечают необходимость дополнительных исследований в области глазных болезней, связанных с COVID-19.

Заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди подтвердила, что коронавирус способен привести к нарушениям зрительной системы. COVID-19 может поражать сосуды глаз, вызывая микрососудистые повреждения сетчатки.

Это чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле и изменениями на сетчатке, а тромбозы вен и артерий сетчатки ведут к снижению остроты зрения, иногда изменению поля зрения, отметила эксперт.

Чтобы защитить зрение от последствий вируса, врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе, носить не только маски и перчатки, но и защитные очки, а также не трогать глаза грязными руками, пишут «Известия».

Ранее врач оценила наличие связи между группой крови пациента с тяжестью течения коронавирусной инфекции.

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