Дом по программе реновации в Царицыне достроят в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Каспийская улица, 28к4 Карта всех событий

В 2021 году в столичном районе Царицыно введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерного оборудования, — цитирует руководителя ведомства официальный портал мэра столицы.

Уточняется, что восьмисекционный дом с подземной парковкой рассчитан на 364 квартиры. Их общая площадь составит 21 622 квадратных метра. Кроме того, для фасадов используют навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом, где установят корзины для кондиционеров.

Новостройка будет находиться по адресу улица Каспийская, дом 28, корпус 4.

В вестибюле оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, почтовые ящики. Вход, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут находиться на одном уровне с поверхностью земли, чтобы жители с колясками и люди с ограниченными возможностями могли без посторонней помощи попасть в подъезд.

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