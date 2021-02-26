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Спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом построят на Каширском шоссе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом построят на Каширском шоссе

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Каширское шоссе, 51к1 Карта всех событий

На юге Москвы в столичном районе Москворечье-Сабурово построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет находиться по адресу Каширское шоссе, дом 51, корпус 1.

По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, общая площадь комплекса составит 2,5 тысячи квадратных метров.

— Здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет иметь вид прямоугольника с закругленным главным входом, который ориентирован на перекресток Каширского шоссе с Московской железной дорогой, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, стало известно, что в двухэтажном здании будут находиться бассейн с сауной, зал с тренажерами, универсальные залы, игровая комната для детей, спа-комплекс и кафе.

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