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Школу на 1100 учеников построят в поселении Мосрентген
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школу на 1100 учеников построят в поселении Мосрентген

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Школа на 1100 мест появится в поселении Мосрентген. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что площадь нового здания составит 20,6 тысячи квадратных метров. Образовательное учреждение сможет обеспечить обучение четырех параллелей с 1-го по 11-й класс. Кроме того, школа позволит создать 120 рабочих мест для учителей и обслуживающего персонала.

— Для учеников оборудуют кабинеты индивидуальных занятий с логопедом и психологом, ИТ-полигон, учебные кабинеты основ и принципов программирования, робокласс, шахматный кружок, медицинский, академический и инженерный лабораторно-исследовательские комплекс, кабинеты музыки и пения, универсальный зал для занятий хореографией, а также бассейн, — цитирует Бочкарева официальный портал мэра Москвы.

На первом этаже будет располагаться вестибюль, гардероб, административные и учебные кабинеты, а также комнаты рекреации, помещение группы продленного дня и игровая, уточнил заммэра.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в образовательном учреждении оборудуют медицинский блок и обеденный зал, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, кабинеты иностранного языка, два универсальных трансформируемых спортзала со снарядами, раздевалками и душевыми.

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