Астролог объяснил, что поможет человеку узнать свое предназначение

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Астролог, таролог и нумеролог Вадим Безделев рассказал, что с помощью даты рождения можно узнать предназначение человека, сообщает ФАН. Для этого Вадим Безделев создал специальную методику, которая называется нейроцифрологией. Эта программа помогает человеку познать себя при помощи цифр, напрямую связанных с ним. Например, это может быть дата рождения, в которой заложена определенная программа. По словам астролога, желательно ей следовать, однако для этого нужен своеобразный «навигатор».

— В противном случае можно запутаться и свернуть не туда. А если это происходит, то жизненный путь становится в несколько раз тяжелее: и проблем много, и здоровья нет, и личные дела не клеятся, и карьера не идет, и все в целом как-то не складывается, — объяснил Вадим Безделев.

По его словам, нейроцифрология всегда может прийти на помощь. Знание этой методики поможет значительно упростить жизнь, потому что она помогает найти определенные ориентиры, по которым людям будет легче идти вперед. Для того чтобы определить предназначение человека, нужно изучить дату его рождения со всех сторон. Так, можно узнать о своих талантах, профессиональных задатках, кармических задачах (то, с чем придется сталкиваться в течение жизни, чтобы пройти определенные уроки), сущности, родовой программе, коде жизненного пути, сильных и слабых сторонах и так далее.

По словам эксперта, только осознав эту информацию, человеку станет легче идти по своему жизненному пути, так как он будет знать, что делать, куда направить силы, как себя вести и многое другое. Как объяснил Вадим Безделев, в этом и заключается смысл предназначения. При этом не стоит воспринимать все расчеты как приговор, потому что каждый может влиять на числа жизни.

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