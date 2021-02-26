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Стоматолог рассказала, как выбрать хорошую зубную щетку
Фото: pixabay.com

Стоматолог рассказала, как выбрать хорошую зубную щетку

Ксения Монахова

Здоровье

Чистка зубов — важный и ежедневный процесс. Поэтому главный врач стоматологической клиники Вероника Рыжова рассказала, как правильно выбрать зубную щетку.

По ее словам, стоит обратить внимание на искусственную щетину. Если есть проблемы с деснами, то нужно приобретать щетку с мягкой щетиной. Однако если проблем нет, то врач рекомендует жесткую.

Стоматолог подчеркивает, что можно совмещать электрическую и мануальную щетки. Особенно в том случае, когда получается хорошая гигиена обычным прибором, но сложно добраться до седьмых-восьмых зубов. Однако нужно помнить, что время на чисту зубов у электрической и мануальной щетки отличается.

Также стоит регулярно менять средство гигиены. В среднем нужно обновлять щетку раз в несколько месяцев, так как сами щетинки за это время изнашиваются, сообщает «Аргументы и факты».

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