Восемь больниц в Подмосковье вернули к плановой работе после лечения пациентов с COVID-19
В Подмосковье восемь больниц вернулись к плановому приему пациентов после перепрофилирования для лечения коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.
Больницы вернутся к обычному режиму работы из-за улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Число новых пациентов с COVID-19 также ежедневно снижается.
— Это позволяет возвращать наши временные госпитали к прежнему режиму работы. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 11 медорганизациях, теперь — еще в восьми. Это Щелковская, Клинская, Серебряно-Прудская и другие больницы, — уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Несмотря на плановый прием пациентов, в больнице будут проводить дезинфекцию помещений. Кроме того, все сотрудники медицинских учреждений будут проходить обследование, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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