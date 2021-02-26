Восемь больниц в Подмосковье вернули к плановой работе после лечения пациентов с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Подмосковье восемь больниц вернулись к плановому приему пациентов после перепрофилирования для лечения коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Больницы вернутся к обычному режиму работы из-за улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Число новых пациентов с COVID-19 также ежедневно снижается.

— Это позволяет возвращать наши временные госпитали к прежнему режиму работы. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 11 медорганизациях, теперь — еще в восьми. Это Щелковская, Клинская, Серебряно-Прудская и другие больницы, — уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Несмотря на плановый прием пациентов, в больнице будут проводить дезинфекцию помещений. Кроме того, все сотрудники медицинских учреждений будут проходить обследование, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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