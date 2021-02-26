Дептранс рассказал, как оформить эксклюзивную проездную карту

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Департамент транспорта Москвы рассказал, как оформить собственную эксклюзивную проездную карту.

— Проездную карту можно оформить тремя способами: получить в подарок при покупке билета «Единый» на 365 дней, заказать в приложении «Метро Москвы» или на сайте shop.mosmetro.ru, получить в подарок, купив «Единый» на 90 дней в приложении программы лояльности «Город», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В ведомстве напомнили, что количество карт ограничено и они достанутся первым 1000 покупателям в период до 12 апреля 2021 года.

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