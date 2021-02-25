Проездные билеты перестали быть однотипными

Первый пассажир столичного метрополитена предъявляет проездной билет с номером А№ 0001 / Фото: PASTVU.COM

Мы начали готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника продолжаем цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники и городские чиновники сегодня.

Новые технологии в метро внедрялись еще нашими дедами и прадедами. Почти сто лет назад все гордились, что ручной труд постепенно заменяется на машинный, а теперь нам в удовольствие, что для оплаты проезда мы можем использовать онлайн-сервисы.

Аппарат для билетов

Управление метрополитеном имени Кагановича решило механизировать продажу проездных. На станции «Красные ворота» будут установлены для испытаний 10 автоматических касс. <...>После того как пассажир опустит две 15-копеечные монеты и повернет ручку до отказа, билет выпадет через специальное окошечко. В отличие от существующих картонных билетов, эти билеты отпечатаны на белой плотной бумаге красной краской, а номер билета — черной краской.

27 февраля 1936 года

На данный момент оплата проезда в метро осуществляется с помощью единой карты «Тройка», пополнять которую можно в том числе онлайн. Теперь стали выпускать еще и индивидуальные транспортные карты, на которые можно нанести фото владельца, его фамилию, имя и отчество.

— Помимо этого, сервис «Мои платежи» стал еще одним онлайн-способом быстрого пополнения «Тройки», — рассказал директор подразделения Департамента информационных технологий столицы Владимир Новиков.

25 февраля 2021 года

Соединили два берега

Одновременно со строительством новых мостов реконструируется ряд старых. В частности, перестраивается сооруженный 26 лет тому назад Новоспасский мост.

<...> Несколько дней назад проходили предварительные испытания моста, давшие хорошие результаты. На него поставили 4 груженых трамвайных поезда, 8 груженых пятитонных грузовиков.

26 февраля 1937 года

Мостовым сооружениям столицы власти уделяют особое внимание

— Всего за 10 лет было построено и реконструировано 16 мостов. Это позволило значительно разгрузить Дмитровское, Рублевское, Можайское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, а также проспект Маршала Жукова, улучшив тем самым качество жизни порядка 2,5 миллиона горожан, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

11 февраля 2021 года

Там, где любовь

Зимний сад для детей в Сокольниках — излюбленное место прогулок москвичей. Вместе с ребятами посмотреть на снежные скульптуры Шмидта, Чапаева и других приходят и взрослые. Они приносят с собой фотоаппараты и снимают детей и другие уголки сада.

26 февраля 1936 года

После снятия ограничений Мосгорпарк подготовил большую программу для москвичей. Их ждут спектакли, концерты, экскурсии и театрализованные шоу на льду, а также лекции и мастер-классы.

12 февраля 2021 года

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